Biasin: “Ero scettico su Chivu, mi ha sorpreso e impressionato. Conte…”

Intervenuto a Radio Marte, Fabrizio Biasin è tornato a parlare di Inter-Napoli ma anche di Chivu e Conte
Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Fabrizio Biasin ha parlato così di Inter-Napoli:

"Inter-Napoli è la partita scudetto, non decisiva, ma entrambe vogliono vincere: l’Inter perché da molto non vince contro il Napoli in casa, gli azzurri per non perdere ulteriormente terreno dalla capolista. Spettatore interessato il Milan, terza incomoda in questa lotta verso il tricolore".

Confronto tra il Napoli e le altre tre

—  

"L’Inter è prima in classifica, col Milan e il Napoli a seguire, entrambe vincenti contro i nerazzurri. Questo è un campionato anomalo, è una partita importante a livello psicologico ma non decisiva. Al momento considero il Napoli una superpotenza del calcio italiano, non solo grazie a Conte ma soprattutto grazie a De Laurentiis che ha insegnato a tutti come fare calcio in Italia. il Napoli è squadra virtuosa, assolutamente a livello delle altre se non sopra e lo dicono i risultati".

Su Chivu

—  

"L’Inter di Chivu mi ha sorpreso, ero scettico sulla scelta di Chivu, aveva poca esperienza, temevo si potesse sentir fagocitare dalle aspettative, ed invece mi ha sorpreso. Sta gestendo le cose con serietà, calma, determinazione. Sono impressionato, gestisce bene anche l’ambiente: è stato veramente bravo".

