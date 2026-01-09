Biasin: “Ero scettico su Chivu, mi ha sorpreso e impressionato. Conte…”

Confronto tra il Napoli e le altre tre

"L’Inter è prima in classifica, col Milan e il Napoli a seguire, entrambe vincenti contro i nerazzurri. Questo è un campionato anomalo, è una partita importante a livello psicologico ma non decisiva. Al momento considero il Napoli una superpotenza del calcio italiano, non solo grazie a Conte ma soprattutto grazie a De Laurentiis che ha insegnato a tutti come fare calcio in Italia. il Napoli è squadra virtuosa, assolutamente a livello delle altre se non sopra e lo dicono i risultati".