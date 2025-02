"È tutta una questione di diavoli e angeli - anzi, angeliñi - e santi. In paradiso o in arrivo. È in fondo una questione di calcio, di campionato, la messa laica del weekend allungato: destini che a Milano e Roma appaiono segnati e nel giro di un attimo cambiano, le stelle si riallineano e si ricomincia daccapo. Il derby sembra finito, Roma-Napoli sembra conclusa. Due insistenze, due gol e le distanze restano immutate, esplodono solo le emozioni. All’Olimpico la Roma in panchina, il Napoli in campo. Quel tanto di fantasia e tecnica alle spalle di Ranieri, quel tanto di fame da scudetto davanti agli occhi di Conte. Il calcio è fatto di decisioni e necessità, di urgenze e responsabilità. Di rischi e fasi. Ranieri, che non è un pivello, ha puntato decisamente sul quarto di coppa Italia di mercoledì col Milan; Conte, che è uno straordinario mezzofondista, sul bersaglio grosso, l’insperato, il più ambito"