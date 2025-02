A Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha parlato così della Juventus: "Si può dire che la Juve abbia sbagliato totalmente mercato? Io lo dico, a me non è piaciuto niente di questo mercato". Giovanni Branchini, agente FIFA, risponde: "Sì però bisogna avere l'onestà di non dimenticarci il giudizio che avevamo in estate sul mercato della Juve"

Zazzaroni replica: "Infatti io lo dico da settembre, non è da un giorno". Branchini aggiunge: "Sì ma ci sono giocatori che non hanno reso come pensavamo, vedi Koopmeiners. Quando la Juve prese Vlahovic e Chiesa, nessun commentatore ha criticato questi acquisti. Purtroppo questi acquisti non hanno fornito le prestazioni che si attendeva da loro. Che qualcuno poi volesse dare la colpa all'allenatore, il tempo ha smentito questa situazione. Ma di fatto molti acquisti sono stati applauditi da tutti ma poi il calcio non è una scienza esatta"