«L'Inter la rosa ce l'ha. È entrato Zielinski, Frattesi, Zalewski che conosce la Serie A ed è un plus rispetto a Buchanan che era un'incognita. Dietro Carlos Augusto e Bisseck hanno aiutato sulle ripartenze. Il Milan non ha avuto ingressi ingressi che sono stati allo stesso livello. L'Inter può sostenere tutti gli impegni anche se ha un calendario fitto. L'obiettivo è andare più avanti possibile in CL e vincere il campionato. Dietro i cambi sono di livello. In mezzo al campo è vero che Calhanoglu è insostituibile, ma Zielinski e Frattesi, specie quello di prima, ce l'hanno in pochi. Il dubbio è forse davanti, se hanno un acciacco Thuram e Lautaro, ma non tutti i club d'Europa hanno così tanti cambi che tolgo uno e metto l'altro. È anche il motivo per cui il campionato sarà bello. Perché forse l'Inter qualche punto lo perderà anche perché non può far sempre giocare come l'anno scorso quando è uscito dalla CL la formazione titolare e le ha vinte tutte con 15 punti di campionato. Su questo dovrà puntare il Napoli», ha sottolineato l'ex calciatore della Lazio oggi tra gli opinionisti fissi del canale streaming.