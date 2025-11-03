Napoli, Inter, Milan e Roma, Bologna e Juventus, Como. Sono queste le 7 candidate ai piani alti della classifica di Serie A. Almeno per il momento. Paolo Ziliani ha voluto dedicare un approfondimento al campionato, concentrarsi sulle classifiche interne e meno visibili. Classifiche che potrebbero fotografare più di una tendenza e raccontarci qualcosa in più di questa prima parte di stagione.