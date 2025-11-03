Napoli, Inter, Milan e Roma, Bologna e Juventus, Como. Sono queste le 7 candidate ai piani alti della classifica di Serie A. Almeno per il momento. Paolo Ziliani ha voluto dedicare un approfondimento al campionato, concentrarsi sulle classifiche interne e meno visibili. Classifiche che potrebbero fotografare più di una tendenza e raccontarci qualcosa in più di questa prima parte di stagione.
fcinter1908 news rassegna stampa Ziliani allarma i tifosi: “C’è un dato oggi nell’Inter che deve suonare come un campanello…”
news
Ziliani allarma i tifosi: “C’è un dato oggi nell’Inter che deve suonare come un campanello…”
L'analisi del giornalista sportivo e il dato che preoccupa
Il dato allarmante in casa Inter—
Paolo Ziliani ha preso in considerazione, per le sette squadre in questione, classifiche alternative che potrebbero - nel lungo periodo - incidere sul percorso. In positivo o in negativo. Per quanto riguarda il percorso dell'Inter c'è un dato da sottolineare con forza: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Un dato che potrebbe rappresentare un campanello d'allarme per i nerazzurri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA