L'ex arbitro ha detto la sua sull'episodio che ha caratterizzato la gara di Cremona

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 06:02)

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, su Instagram ha risposto alla domanda: "L'Inter ha rischiato di perdere la partita a tavolino? Va fatto un po' di ordine - ha spiegato l'ex fischietto - è un episodio serio, che va inquadrato correttamente".

"A pochissimi metri da Audero esplode una bomba carta che viene lanciata dal settore occupato dagli ospiti. Il portiere va giù e ci sono attimi di paura e preoccupazione. Il gioco viene interrotto giustamente da Massa che va a sincerarsi delle condizioni del portiere che viene soccorso".

Passaggio chiave — "Ma c'è un passaggio chiave. Se per le conseguenze della bomba carta Audero avesse comunicato all'arbitro di non essere in grado di proseguire Massa avrebbe dovuto assecondare la volontà del portiere e sospendere il match", ha detto ancora l'ex arbitro.

"Perché è vero che, secondo le norme, spetta all'arbitro, in base alla gravità dell'episodio, alla sicurezza, alle condizioni del calciatore e all'ordine pubblico decidere se continuare, fermare o sospendere il match. Ma altrettanto chiaro che con un portiere che non è in grado di proseguire perché colpito da un oggetto esterno, la gravità dell'episodio è tale da rendere assolutamente comprensibile, anzi direi inevitabile, l'interruzione del match", ha proseguito.

E Calvarese ha aggiunto anche: "Ed è per questo che Audero merita un grande applauso. Perché nonostante una ferita con del sangue su una gamba e nonostante l'esplosione avvenuta a circa un metro decide di continuare a giocare da professionista serio. Se il portiere non avesse voluto continuare per problemi fisici dopo il petardo e la partita fosse stata sospesa a quel punto la palla sarebbe passata al giudice sportivo e probabilmente l'esito sarebbe stato un altro".