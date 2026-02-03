Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, su Instagram ha risposto alla domanda: "L'Inter ha rischiato di perdere la partita a tavolino? Va fatto un po' di ordine - ha spiegato l'ex fischietto - è un episodio serio, che va inquadrato correttamente".
Calvarese: “Inter ha rischiato di perdere la partita a tavolino. Audero da applausi perché…”
"A pochissimi metri da Audero esplode una bomba carta che viene lanciata dal settore occupato dagli ospiti. Il portiere va giù e ci sono attimi di paura e preoccupazione. Il gioco viene interrotto giustamente da Massa che va a sincerarsi delle condizioni del portiere che viene soccorso".
Passaggio chiave—
"Ma c'è un passaggio chiave. Se per le conseguenze della bomba carta Audero avesse comunicato all'arbitro di non essere in grado di proseguire Massa avrebbe dovuto assecondare la volontà del portiere e sospendere il match", ha detto ancora l'ex arbitro.
"Perché è vero che, secondo le norme, spetta all'arbitro, in base alla gravità dell'episodio, alla sicurezza, alle condizioni del calciatore e all'ordine pubblico decidere se continuare, fermare o sospendere il match. Ma altrettanto chiaro che con un portiere che non è in grado di proseguire perché colpito da un oggetto esterno, la gravità dell'episodio è tale da rendere assolutamente comprensibile, anzi direi inevitabile, l'interruzione del match", ha proseguito.
E Calvarese ha aggiunto anche: "Ed è per questo che Audero merita un grande applauso. Perché nonostante una ferita con del sangue su una gamba e nonostante l'esplosione avvenuta a circa un metro decide di continuare a giocare da professionista serio. Se il portiere non avesse voluto continuare per problemi fisici dopo il petardo e la partita fosse stata sospesa a quel punto la palla sarebbe passata al giudice sportivo e probabilmente l'esito sarebbe stato un altro".
