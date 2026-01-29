FCIN1908 – Decisione presa: ecco data e orario di Inter-Juventus

San Valentino con Inter-Juve. La meno romantica delle coppie si ritrova (ad ora di cena) ad affrontarsi in campionato. Dopo la vittoria in extremis dell'andata, la squadra bianconera tenterà di mettere ancora in difficoltà la formazione nerazzurra. Sarà Chivu contro Spalletti, un inedito in panchina tra i due che si conoscono dai tempi della Roma.
I play-off di Champions influenzeranno anche la data della sfida tra la formazione di Chivu e quella di Spalletti
Inter-Juventus, da quanto raccolto dalla redazione di FCINTER1908 non si giocherà domenica 15, ma sabato 14. Le due squadre, che ieri sera si sono qualificate ai play-off della Champions, si affronteranno la sera prima perché una delle due giocherà la prima gara degli spareggi di Coppa il martedì sera (l'Inter potrebbe avere come rivale il Bodo o il Benfica e la Juve affronterà tra il Galatasaray e il Brugge).
Pochi dubbi anche sull'orario: essendo una gara scelta da Skysport (quindi andrà in onda anche sul canale satellitare oltre che su DAZN) si giocherà alle 20.45.
