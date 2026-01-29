FCIN1908 – Decisione presa: ecco data e orario di Inter-Juventus

Inter-Juventus, da quanto raccolto dalla redazione di FCINTER1908 non si giocherà domenica 15, ma sabato 14. Le due squadre, che ieri sera si sono qualificate ai play-off della Champions, si affronteranno la sera prima perché una delle due giocherà la prima gara degli spareggi di Coppa il martedì sera (l'Inter potrebbe avere come rivale il Bodo o il Benfica e la Juve affronterà tra il Galatasaray e il Brugge).