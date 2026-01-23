L'ex attaccante era tra gli ospiti di Skysport e ha detto la sua sulla partita vinta dai nerazzurri contro il Pisa

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 23:53)

«Giochi in casa e ci può stare all'inizio di avere un calo di attenzione. Sono stati bravi a trocare subito il rigore che ha dato la scossa e poi l'Inter ha tirato fuori i suoi valori». Così Fabio Quagliarella, ospite de L'Originale di Bonan, su Skysport, ha commentato la vittoria per sei a due della squadra di Chivu contro il Pisa.

«Il carattere di Espositoe la sua prontezza? Credo che la freddezza sia una caratteristica, combatte su ogni palla, si scontra col difensore per difenderla. Un attaccante così strutturato fisicamente in Italia non ce l'abbiamo, è giovane e può dare ancora tanto», ha sottolineato sull'attaccante nerazzurro.

L'attaccante nerazzurro è stato intervistato nel post partita e Quagliarella è stato chiamato a dargli un consiglio in diretta: «Continua sulla strada intrapresa, quella dell'umiltà e del lavoro è quella che alla fine ti porterà lontano anche in Nazionale», gli ha detto.

E quando gli hanno chiesto dell'altruismo dimostrato dal nerazzurro, l'ex giocatore ha risposto: «Il suo altruismo è una delle sue caratteristiche, ha anche la qualità di fare la sponda al compagno e quello è sinonimo di intelligenza tattica e dimostra di saper giocare anche con il compagno».

(Fonte: Skysport)