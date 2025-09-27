FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite Pronostici, Caressa-Zazzaroni: “Milan non batte Napoli, pareggia o perde. Cagliari-Inter andrà così”

partite

Pronostici, Caressa-Zazzaroni: “Milan non batte Napoli, pareggia o perde. Cagliari-Inter andrà così”

Pronostici, Caressa-Zazzaroni: “Milan non batte Napoli, pareggia o perde. Cagliari-Inter andrà così” - immagine 1
Il pronostico per la gara contro i rossoblù fatto dal direttore del Corriere dello Sport e dal telecronista e conduttore di Skysport
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, su Radio Dee Jay ha fatto il suo pronostico per la gara tra Cagliari e Inter insieme a Fabio Caressa sua collega e co-conduttore di Football Club.

Pronostici, Caressa-Zazzaroni: “Milan non batte Napoli, pareggia o perde. Cagliari-Inter andrà così”- immagine 2

Il pronostico

—  

Questo è quanto hanno previsto i due giornalisti per la gara dei nerazzurri contro i rossoblù. Per Zazzaroni la gara dell'Unipol Domus finisce con una vittoria dei nerazzurri: "Dico due". E Caressa invece ha previsto un pari o una vittoria dell'Inter: «Per me x-2».  Caressa ha previsto anche un pari a San Siro tra Milan e Napoli e un pari o una vittoria del Napoli per Zazzaroni.

Zazzaroni su Conte e Allegri

—  

«Credo che il Milan abbia ottime soluzioni a centrocampo e gioca una sola partita, dietro non mi piace, a parte Maignan, e non è una squadra perfetta. Tomori involuto e Gabbia è più regolare. Se Allegri dovesse vincere questo campionato, avrebbe fatto benissimo... Meglio Allegri o Conte? Due allenatori completamente diversi. Uno è molto più ossessivo, Antonio, e l'altro più intuitivo. Antonio è andato ora su giocatori di qualità e ha un giocatore fondamentale Anguissa e anche Lobotka è importante», ha aggiunto Zazzaroni a proposito della squadra rossonera e del confronto contro la capolista.

(Fonte: Radio Dee Jay)

Leggi anche
Marelli sbugiarda Grosso: “Non c’è rigore per il Sassuolo. Manca un cartellino...
Inter-Sassuolo, Curva in silenzio: solo un coro per Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA