Questo è quanto hanno previsto i due giornalisti per la gara dei nerazzurri contro i rossoblù. Per Zazzaroni la gara dell'Unipol Domus finisce con una vittoria dei nerazzurri: "Dico due" . E Caressa invece ha previsto un pari o una vittoria dell'Inter: «Per me x-2». Caressa ha previsto anche un pari a San Siro tra Milan e Napoli e un pari o una vittoria del Napoli per Zazzaroni.

Zazzaroni su Conte e Allegri

«Credo che il Milan abbia ottime soluzioni a centrocampo e gioca una sola partita, dietro non mi piace, a parte Maignan, e non è una squadra perfetta. Tomori involuto e Gabbia è più regolare. Se Allegri dovesse vincere questo campionato, avrebbe fatto benissimo... Meglio Allegri o Conte? Due allenatori completamente diversi. Uno è molto più ossessivo, Antonio, e l'altro più intuitivo. Antonio è andato ora su giocatori di qualità e ha un giocatore fondamentale Anguissa e anche Lobotka è importante», ha aggiunto Zazzaroni a proposito della squadra rossonera e del confronto contro la capolista.