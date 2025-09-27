Fabio Caressa, a Radio Dee Jay, ha parlato dell'Inter e del momento che sta vivendo la squadra di Cristian Chivu dopo due sconfitte in campionato e le due vittorie contro l'Ajax e il Sassuolo. «La squadra nerazzurra - ha detto il giornalista- viene da due vittorie e ha rimesso a posto delle cose. Ma non so perché quest'anno sento degli scricchiolìi. In un armadio a volte si sentono quando si sta assestando. Contro il Cagliari si gioca una partita importante e si può capire il livello. Perché la squadra sarda sta facendo bene ed è sempre dura sul campo del Cagliari. Ma se l'Inter oggi facesse risultato pieno là significherebbe che gli scricchiolìi sono solo di assestamento».
«La Juventus mi ha un po' stupito perché stava facendo bene. Ma vedo che fa gran fatica a trovare solidità e la trova quando si chiude dietro, generalmente. L'Atalanta era in difficoltà ma ha superato il momento di riapproccio col calcio. Juric si sta riconciliando con il calcio dopo quello che gli è successo nella scorsa stagione, prima con la Roma e poi in Premier. Sta recuperando anche giocatori importanti. Juve-Atalanta ci può dire altre cose», ha aggiunto sulla sfida tra la squadra bianconera e quella bergamasca.
«Allegri ha fatto tanti complimenti a Conte
(Fonte: Radio Dee Jay)
