Fabio Caressa, a Radio Dee Jay, ha parlato dell'Inter e del momento che sta vivendo la squadra di Cristian Chivu dopo due sconfitte in campionato e le due vittorie contro l'Ajax e il Sassuolo. «La squadra nerazzurra - ha detto il giornalista- viene da due vittorie e ha rimesso a posto delle cose. Ma non so perché quest'anno sento degli scricchiolìi. In un armadio a volte si sentono quando si sta assestando. Contro il Cagliari si gioca una partita importante e si può capire il livello. Perché la squadra sarda sta facendo bene ed è sempre dura sul campo del Cagliari. Ma se l'Inter oggi facesse risultato pieno là significherebbe che gli scricchiolìi sono solo di assestamento».