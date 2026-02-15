L'allenatore della Juventus all'intervallo, dopo l'episodio di Kaluku, era una furia con l'arbitro e se l'è presa pure col dirigente nerazzurro

Alla fine del primo tempo, dopo l'episodio che ha visto coinvolti Kalulu e Bastoni, i dirigenti della Juventus si sono fatti sentire con l'arbitro sulle scalette che portano nel tunnel degli spogliatoi di San Siro. Poco prima di intraprendere la strada dei sotterranei dello stadio di Milano, Spalletti, allenatore della Juventus, si è rivolto a Riccardo Ferri, ex difensore e oggi Club manager nerazzurro.