Alla fine del primo tempo, dopo l'episodio che ha visto coinvolti Kalulu e Bastoni, i dirigenti della Juventus si sono fatti sentire con l'arbitro sulle scalette che portano nel tunnel degli spogliatoi di San Siro. Poco prima di intraprendere la strada dei sotterranei dello stadio di Milano, Spalletti, allenatore della Juventus, si è rivolto a Riccardo Ferri, ex difensore e oggi Club manager nerazzurro.
Comolli, insulto pesantissimo a La Penna. Spalletti attacca Ferri: cosa gli ha detto
"Ti aspettano", dice l'allenatore juventino al dirigente interista che risponde con una domanda: "Chi?". "Ti aspettano gli arbitri", direbbe Spalletti al dirigente nerazzurro.
Subito dopo le immagini che arrivano da SportMediaset sono quelle dei dirigenti della Juve, Chiellini e Comolli che insieme al tecnico bianconero urlano contro La Penna, arbitro della partita: «Hai falsato la partita», dice l'ex ct che poi cerca di spingere via i due dirigenti bianconeri. Comolli sembra dire all'arbitro: "Fucking idiot". Due volte. Chiellini è infuriato: «Non si può fare una cosa del genere. Non esiste! Non esiste».
«Ci sono livelli nella vita, ci sono livelli nella vita», urla ancora Spalletti prima di sparire nella pancia di San Siro.
