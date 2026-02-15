Dopo quanto accaduto a San Siro, il Napoli e la Roma chiudono la 25esima giornata di Serie A. Un big match nel quale mancheranno due protagonisti assoluti di Conte e Gasperini: Mctominay e Dybala. Il primo è alle prese con una infiammazione al tendine che va dal gluteo all’ischiocrurale e aveva saltato pure la partita contro il Como. L'argentino invece ha un sentito un fastidio al ginocchio nel corso dell'ultimo allenamento.