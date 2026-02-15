Dopo quanto accaduto a San Siro, il Napoli e la Roma chiudono la 25esima giornata di Serie A. Un big match nel quale mancheranno due protagonisti assoluti di Conte e Gasperini: Mctominay e Dybala. Il primo è alle prese con una infiammazione al tendine che va dal gluteo all’ischiocrurale e aveva saltato pure la partita contro il Como. L'argentino invece ha un sentito un fastidio al ginocchio nel corso dell'ultimo allenamento.
LIVE – Napoli-Roma: 2-2. Alisson riaccende il Maradona
Le due squadre si affrontano a viso aperto, in palio i punti e le prime posizioni della classifica
In diretta gli aggiornamenti sulla partita.
Queste le formazioni ufficiali:
NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Rrahmani; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. Allenatore: Conte.
ROMA: Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
