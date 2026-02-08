Il commento del giornalista al calcio di rigore assegnato alla squadra di Conte nella gara di Marassi

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 21:02)

Paolo Assogna, su Skysport, ha parlato del rigore assegnato al Napolicontro il Genoa e che è valso la vittoria della squadra di Contea Marassi: «Rigorino diceva Mourinho? Credo sia la definizione perfetta», ha sottolineato.

«Un rigore da tv perché c'è il problema del fermo immagine. Si fa una foto del fermo immagine, la foto fa il giro dei social e tutti dicono questo è rigore. Ma il calcio va valutato nell'azione dinamica, nel movimento, se guardi il fermo immagine altimenti ci sono 100 rigori a partita», ha sottolineato.

«Sottoscrivo le parole degli allenatori come De Rossi e Gasperini sugli errori arbitrali o sulle tante gare, ma facessero qualcosa. Perché solo i tesserati, facendo pressione sulle varie Federazioni, italiane, europee e mondiali, possono cambiare il corso dello sport più bello del mondo che sta cambiando troppo. Non voglio distribuire le colpe. Mettiamo un punto e rivediamo calendari, tornei inutili, il protagonismo del var, il mercato sempre aperto. Ma tutto può partire solo dai tesserati. Noi giornalisti possiamo sollevare temi e fare domande. Loro si facessero sentire...», ha concluso.

(Fonte: SS24)