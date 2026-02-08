Paolo Assogna, su Skysport, ha parlato del rigore assegnato al Napolicontro il Genoa e che è valso la vittoria della squadra di Contea Marassi: «Rigorino diceva Mourinho? Credo sia la definizione perfetta», ha sottolineato.
Assogna: “Rigore al Napoli? Rigorino diceva Mourinho. È da tv: il problema è che…”
«Un rigore da tv perché c'è il problema del fermo immagine. Si fa una foto del fermo immagine, la foto fa il giro dei social e tutti dicono questo è rigore. Ma il calcio va valutato nell'azione dinamica, nel movimento, se guardi il fermo immagine altimenti ci sono 100 rigori a partita», ha sottolineato.
«Sottoscrivo le parole degli allenatori come De Rossi e Gasperini sugli errori arbitrali o sulle tante gare, ma facessero qualcosa. Perché solo i tesserati, facendo pressione sulle varie Federazioni, italiane, europee e mondiali, possono cambiare il corso dello sport più bello del mondo che sta cambiando troppo. Non voglio distribuire le colpe. Mettiamo un punto e rivediamo calendari, tornei inutili, il protagonismo del var, il mercato sempre aperto. Ma tutto può partire solo dai tesserati. Noi giornalisti possiamo sollevare temi e fare domande. Loro si facessero sentire...», ha concluso.
