Ajax, Heitinga: “Faremo di tutto per non far vincere l’Inter. Ho visto le loro gare…”

L’allenatore del club olandese presenta in conferenza stampa la sfida con l’Inter di domani sera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 14:59)

Vigilia di Ajax-Inter, spazio alle parole dei protagonisti. Ad aprire le danze sarà la squadra di casa, con la conferenza stampa di John Heitinga. Qui le sue parole, raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it alla Johan Cruijff Arena:

"L’Inter è la squadra più forte contro cui giocheremo in Champions, dobbiamo dare tanto anche dal punto di vista fisico. Vogliamo comunque partire dal basso, anche se domani forse ci sarà bisogno di qualcosa di diverso. Cosa vuoi dagli attaccanti domani? Che non perdano il pallone e che ci creino spazi.

Non ci sarà Lautaro Martinez domani? Siete sicuri? Mi avete dato un’informazione. Uno con l’esperienza di Lautaro fa la differenza, ma anche chi gioca al suo posto farà benissimo. L’Inter ha tanti buoni giocatori. Vedremo chi giocherà al suo posto. Klaassen? Ha fatto di tutto per tornare in questa squadra, ci sta aiutando tanto. Farà ancora tanto qui. Domani dobbiamo vincere i duelli, cercare di gestire bene le situazioni. Dobbiamo provare a non concedere cross, quelli possono essere mortali. Dobbiamo gestire bene gli spazi, ci siamo allenati su questo e sull’aspetto fisico".

"Il pronostico non è dalla nostra parte, noi però dobbiamo fare tutto il possibile affinché l’Inter non vinca. Non è questione di limitare i danni, loro sono al top in Europa e dobbiamo fare il possibile insieme ai nostri tifosi per una bella serata. Ho analizzato le loro gare, soprattutto quelle contro squadre che giocano a 4. Mi piacerebbe vedere in campo quello che abbiamo messo nei primi 45' dell'ultima gara. Abbiamo poi perso palla troppe volte in attacco e questo è pericoloso, perché quando succede poi ti ritrovi a dare opportunità pericolose agli avversari.

Che l'Inter abbia perso contro la Juventus non significa niente. Loro sanno cosa possono fare insieme, i giocatori si conoscono e questa è la cosa più importante. Si percepisce qui in città che tutti pensano alle gare di Champions League. Dumfries? Ci aspettiamo i suoi inserimenti sul secondo palo, dobbiamo fare grande attenzione a questa situazione che può verificarsi in campo".