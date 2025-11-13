Manuel Akanji, difensore della Svizzera e dell'Inter, ha parlato oggi in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni

Manuel Akanji, difensore della Svizzera e dell'Inter, ha parlato oggi in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni riprese da Blick: "Il Mondiale? Ho vinto la Champions League con il City. Ma credo che una fase finale con il sostegno del Paese sia qualcosa di ancora più grande per me personalmente, perché sento il sostegno di tutto il Paese. Sommer? Mia moglie è stata a casa sua proprio ieri. Andiamo molto d'accordo, facciamo molte cose insieme ora che giochiamo insieme. Viviamo a pochi minuti a piedi l'uno dall'altro. Parliamo anche molto della nazionale. Lui chiede come stanno le persone e manda i suoi saluti.

Ma non credo che stia pensando a un ritorno. È contento di avere un po' più di tempo libero. Con l'Inter, devo dire che ho giocato solo tre partite davanti a tutti i tifosi perché c'era stato un problema con i tifosi in precedenza. L'atmosfera era davvero, davvero bella e mi piace giocare lì. A Milano mi sento molto bene. La parte più difficile dell'ambientamento è organizzare tutto per i bambini. Ci siamo ambientati bene.

Ci sono ancora alcune cose da sistemare, ma sta andando tutto bene. Il calcio italiano è un po' diverso da quello inglese. Sono riuscito ad ambientarmi molto bene con la squadra, il che è più facile quando si gioca molto. La squadra mi ha accolto bene. Le cose stanno andando bene, al momento siamo primi e vogliamo rimanerci. Addio al City? Ho organizzato una cena d'addio. È stato molto bello. Non ho ancora potuto salutare lo staff. Ma chissà cosa succederà la prossima estate. Allo stato attuale delle cose, mi piacerebbe restare all'Inter".