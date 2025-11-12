FC Inter 1908
Il calciatore di Gattuso nella conferenza stampa di Coverciano ha parlato anche del momento della squadra rossoblù
Al primo posto con Calhanoglu nella classifica dei marcatori del campionato italiano con cinque gol segnati (entrambi hanno tirato e segnato due rigori), Riccardo Orsolini, giocatore del Bologna, a Coverciano, durante la conferenza stampa dell'Italia, ha parlato anche della classifica del Bologna.

«E' la mia isola felice. Parlare di scudetto mi pare eccessivo, comunque da tre, quattro anni stiamo giocando ad altissimi livelli e facendo un percorso importante di crescita, anche a livello internazionale, ci alleniamo divertendoci, senza fissare obiettivi, godendoci partita dopo partita», ha sottolineato.

«Il Bologna è una società dove ci sono coraggio e programmazione, i giovani possono crescere tranquillamente, la piazza ti supporta, il gruppo è unito, si vive e lavora bene e soprattutto stiamo bene insieme e questo fa la differenza. Mi sento cresciuto e maturato grazie anche al lavoro che sto facendo con il mister, mi sta aiutando a diventare un calciatore completo. Sto vivendo il momento migliore della carriera», ha detto il calciatore sulla sua squadra che ha battuto il Napoli due a zero prima delle pause per le Nazionali.

(Fonte: Ansa)

