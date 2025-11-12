«Il Bologna è una società dove ci sono coraggio e programmazione, i giovani possono crescere tranquillamente, la piazza ti supporta, il gruppo è unito, si vive e lavora bene e soprattutto stiamo bene insieme e questo fa la differenza. Mi sento cresciuto e maturato grazie anche al lavoro che sto facendo con il mister, mi sta aiutando a diventare un calciatore completo. Sto vivendo il momento migliore della carriera», ha detto il calciatore sulla sua squadra che ha battuto il Napoli due a zero prima delle pause per le Nazionali.