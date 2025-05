"Quando segni più di 15 gol a stagione in Ligue 1, non è un caso. Dimostra che c'è costanza, che c'è talento e che c'è sicuramente un grande potenziale. I giocatori stessi non conoscono i propri limiti. A volte è proprio questo a frenarli. Jonathan ha dimostrato oggi di essere un giocatore costante, decisivo e capace di gestire la pressione, perché nei club molto grandi anche questa è una qualità importante. Direi che ha il potenziale e le qualità per raggiungere livelli ancora più alti. Ma tutto è possibile e sarà lui a decidere il suo futuro, qualunque cosa accada".

"Jona (David) gioca per segnare gol, perché è il suo lavoro, ma gioca anche molto per la squadra. Oggi vediamo che, se prendiamo ad esempio le due squadre che si giocheranno la finale di Champions League, è ovvio che in queste squadre ci sono giocatori molto, molto bravi, ma in definitiva la stella è la squadra. È quanto sottolineano entrambi gli allenatori, sia dell'Inter che del Paris Saint-Germain. E non è un caso che queste due squadre siano oggi in finale. Quindi, ovviamente, per quanto riguarda Jona, è una caratteristica in più che potrebbe attrarre grandi club. Non so per quale squadra giocherà l'anno prossimo".