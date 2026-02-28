Alla vigilia della sfida con la Cremonese, il tecnico del Milan Allegri ha parlato del momento della squadra in vista della prossima:
Allegri: “Inter sta facendo cose ottime. Il 25 maggio vedremo dove siamo arrivati”
Si è arrivati al famoso marzo...
"Ci siamo arrivato discretamente bene, potevamo anche fare di meglio sicuramente. Ora si decide la stagione: da domani inizia la stagione".
Bollettino medico.
"Gabbia fuori, ha ancora una infiammazione. A Loftus-Cheek hanno rimesso tutti i denti. Gimenez ha finito la pre-atletizzazione e il buon segnale è che in settimana potrebbe tornare ad allenarsi con la squadra".
10 punti sono tanti? Avete rimpianti?
"Questa squadra tutti i giorni viene a Milanello con la voglia di migliorare e di ottenere il massimo. Poi ovviamente ci sono gli avversari. L'Inter sta facendo cose ottime, su 26 partite ne ha vinte 21. I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. Siamo arrivati a marzo, era l'obiettivo. Ora andiamo partita dopo partita con l'obiettivo di prendere più più punti possibili. Poi il 25 maggio vedremo dove saremo arrivati".
Recuperare Leao e Pulisic?
"Tutti e quattro gli attaccanti stanno meglio, infatti non ho ancora deciso chi giocherà. Pulisic sta molto meglio, tornerà al gol".
Diffidati?
"La partita più importante è per domani. Poi, chi sarà squalificato per il derby, andrà in tribuna".
Non ha commentato il gol del Parma....
"Nelle ultime 3-4 settimane abbiamo spesso di arbitri e Var. L'indicazione mia è quella che noi squadra dobbiamo pensare a noi, perché non si perde la partita di un episodio; non voglio avere l'alibi del gol, non gol, fallo o non fallo... L'episodio non deve condizionare la partita, ma bisogna essere bravi a gestire gli imprevisti".
