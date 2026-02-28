Alla vigilia della sfida con la Cremonese, il tecnico del Milan Allegri ha parlato del momento della squadra

Alla vigilia della sfida con la Cremonese, il tecnico del Milan Allegri ha parlato del momento della squadra in vista della prossima:

Si è arrivati al famoso marzo...

"Ci siamo arrivato discretamente bene, potevamo anche fare di meglio sicuramente. Ora si decide la stagione: da domani inizia la stagione".

Bollettino medico.

"Gabbia fuori, ha ancora una infiammazione. A Loftus-Cheek hanno rimesso tutti i denti. Gimenez ha finito la pre-atletizzazione e il buon segnale è che in settimana potrebbe tornare ad allenarsi con la squadra".

10 punti sono tanti? Avete rimpianti?

"Questa squadra tutti i giorni viene a Milanello con la voglia di migliorare e di ottenere il massimo. Poi ovviamente ci sono gli avversari. L'Inter sta facendo cose ottime, su 26 partite ne ha vinte 21. I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. Siamo arrivati a marzo, era l'obiettivo. Ora andiamo partita dopo partita con l'obiettivo di prendere più più punti possibili. Poi il 25 maggio vedremo dove saremo arrivati".

Recuperare Leao e Pulisic?

"Tutti e quattro gli attaccanti stanno meglio, infatti non ho ancora deciso chi giocherà. Pulisic sta molto meglio, tornerà al gol".

Diffidati?

"La partita più importante è per domani. Poi, chi sarà squalificato per il derby, andrà in tribuna".

Non ha commentato il gol del Parma....

"Nelle ultime 3-4 settimane abbiamo spesso di arbitri e Var. L'indicazione mia è quella che noi squadra dobbiamo pensare a noi, perché non si perde la partita di un episodio; non voglio avere l'alibi del gol, non gol, fallo o non fallo... L'episodio non deve condizionare la partita, ma bisogna essere bravi a gestire gli imprevisti".