Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa anche della sua espulsione contro l'Inter: oggi l'IFAB ha modificato il protocollo VAR

Matteo Pifferi Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 15:50)

È notizia di oggi che l'IFAB ha approvato la modifica del protocollo che permetterà al VAR di intervenire anche sulle seconde ammonizioni per confermare o no l'eventuale espulsione.

Intervenuto in conferenza stampa prima di Roma-Juventus, Pierre Kalulu ne ha parlato, ricordando anche la sua espulsione contro l'Inter: "Var sulle seconde ammonizioni? Tutte le regole che possono aiutare il calcio sono sempre ben accette. Peccato che sono stato il protagonista di questo cambiamento, vediamo come si evolverà la situazione, solo il campo dirà se sarà una cosa buona o no. Io e Bastoni non ci siamo sentiti in privato"

Ha dato più fastidio l'espulsione, il fatto che Bastoni non abbia chiesto scusa o che non hai ricevuto la grazia?

"Vorrei dire tutte e tre, mi dà più fastidio il risultato finale. Se avessimo vinto anche con la mia espulsione, sarei stato dispiaciuto e con un po' di amarezza ma contento perché la squadra arriva prima del singolo"

Cosa farai la prossima volta che vedrai Bastoni?

"Non parlavamo tantissimo prima, la prossima volta sarà tra 6 mesi almeno (ride, ndr). Spero che tra 6 mesi avrò avuto successi che mi faranno dimenticare questo episodio, sarò concentrato sulla partita e basta, non mi aspetto niente di speciale da lui"