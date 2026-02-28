FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Kalulu: “Io e Bastoni non ci siamo sentiti. VAR sul secondo giallo? Peccato che…”

partite

Kalulu: “Io e Bastoni non ci siamo sentiti. VAR sul secondo giallo? Peccato che…”

Kalulu: “Io e Bastoni non ci siamo sentiti. VAR sul secondo giallo? Peccato che…” - immagine 1
Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa anche della sua espulsione contro l'Inter: oggi l'IFAB ha modificato il protocollo VAR
Matteo Pifferi Redattore 

È notizia di oggi che l'IFAB ha approvato la modifica del protocollo che permetterà al VAR di intervenire anche sulle seconde ammonizioni per confermare o no l'eventuale espulsione.

Kalulu: “Io e Bastoni non ci siamo sentiti. VAR sul secondo giallo? Peccato che…”- immagine 2

Intervenuto in conferenza stampa prima di Roma-Juventus, Pierre Kalulu ne ha parlato, ricordando anche la sua espulsione contro l'Inter: "Var sulle seconde ammonizioni? Tutte le regole che possono aiutare il calcio sono sempre ben accette. Peccato che sono stato il protagonista di questo cambiamento, vediamo come si evolverà la situazione, solo il campo dirà se sarà una cosa buona o no. Io e Bastoni non ci siamo sentiti in privato"

Inter Bastoni Kalulu
Getty Images

Ha dato più fastidio l'espulsione, il fatto che Bastoni non abbia chiesto scusa o che non hai ricevuto la grazia?

"Vorrei dire tutte e tre, mi dà più fastidio il risultato finale. Se avessimo vinto anche con la mia espulsione, sarei stato dispiaciuto e con un po' di amarezza ma contento perché la squadra arriva prima del singolo"

Cosa farai la prossima volta che vedrai Bastoni?

"Non parlavamo tantissimo prima, la prossima volta sarà tra 6 mesi almeno (ride, ndr). Spero che tra 6 mesi avrò avuto successi che mi faranno dimenticare questo episodio, sarò concentrato sulla partita e basta, non mi aspetto niente di speciale da lui"

Leggi anche
Fabregas: “Se uscita Inter dalla Champions peserà martedì? In questo momento non mi...
De Rossi: “Inter col Bodo avrebbe meritato di vincere. Mi fa paura l’orgoglio dei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA