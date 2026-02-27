Cesc Fabregas, tecnico del Como, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato così verso le sfide contro Lecce e Inter in Coppa Italia martedì: "Siamo dentro un processo. Alcune volte ci sono alti e bassi, può succedere, però questo non vuol dire che io e lo staff dobbiamo sempre spingere per andare a vincere. Io sono tranquillo di quello che è successo con la Fiorentina, spero che abbiamo imparato qualcosa, ma si possono fare degli errori.