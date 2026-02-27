Cesc Fabregas, tecnico del Como, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato così verso le sfide contro Lecce e Inter in Coppa Italia martedì: "Siamo dentro un processo. Alcune volte ci sono alti e bassi, può succedere, però questo non vuol dire che io e lo staff dobbiamo sempre spingere per andare a vincere. Io sono tranquillo di quello che è successo con la Fiorentina, spero che abbiamo imparato qualcosa, ma si possono fare degli errori.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Fabregas: “Se uscita Inter dalla Champions peserà martedì? In questo momento non mi importa”
partite
Fabregas: “Se uscita Inter dalla Champions peserà martedì? In questo momento non mi importa”
Cesc Fabregas, tecnico del Como, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato così verso le sfide contro Lecce e Inter
E imparare da quello soprattutto. I ragazzi mi hanno dimostrato di essere grandi, reagire e capire le cose. Spero che domani avremo capito gli sbagli fatti. Se l'uscita dell'Inter dalla Champions può pesare martedì? Non mi importa di martedì in questo momento. Dobbiamo prendere i tre punti con questo focus dall'inizio".
(TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA