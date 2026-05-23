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Allegri: “Inter? Complimenti per i 2 titoli. Milan ad un passo dalle due stelle per cui Marotta…”
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato così verso la sfida di domani: "Se dovessimo, domani sera, riuscire ad arrivare in Champions, se i ragazzi ci regalano questo obiettivo sarà merito loro.
La posizione che occuperemo domani sera sarà la posizione che avremo meritato. Il campionato è un viaggio di 38 partite: vince la più forte, la seconda è quella meno forte, poi la terza, la quarta e la quinta. La classifica finale delinea le squadre che hanno meritato quel posto.
Uno stimolo le parole di Marotta sull'Inter unica squadra a Milano con due stelle? Il lato romantico non lo faccio cadere: le parole del presidente Marotta, a cui faccio i complimenti perché hanno fatto una stagione importante vincendo due titoli, devono essere da stimolo per tutto il Milan. Il Milan è ad un passo dalla seconda stella: il primo passo è chiudere al meglio domani, poi avere l'ambizione di far meglio. Ambizione seconda stella da luglio? Ma anche quando siamo partiti il 9 luglio tutti dovevamo avere e avevamo l'ambizione di fare il massimo: poi se adesso siamo terzi con la Champions da conquistare vuol dire che non siamo stati all'altezza per competere per lo scudetto".
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