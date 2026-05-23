La posizione che occuperemo domani sera sarà la posizione che avremo meritato. Il campionato è un viaggio di 38 partite: vince la più forte, la seconda è quella meno forte, poi la terza, la quarta e la quinta. La classifica finale delinea le squadre che hanno meritato quel posto.

Uno stimolo le parole di Marotta sull'Inter unica squadra a Milano con due stelle? Il lato romantico non lo faccio cadere: le parole del presidente Marotta, a cui faccio i complimenti perché hanno fatto una stagione importante vincendo due titoli, devono essere da stimolo per tutto il Milan. Il Milan è ad un passo dalla seconda stella: il primo passo è chiudere al meglio domani, poi avere l'ambizione di far meglio. Ambizione seconda stella da luglio? Ma anche quando siamo partiti il 9 luglio tutti dovevamo avere e avevamo l'ambizione di fare il massimo: poi se adesso siamo terzi con la Champions da conquistare vuol dire che non siamo stati all'altezza per competere per lo scudetto".