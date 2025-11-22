partite
Allegri: “Potevo andare all’Inter, vi svelo quando! Loro favoriti per lo scudetto, tra Chivu e Inzaghi…”
Vigilia di derby: così Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra Inter e Milan di domani.
"Derby allenatori? Osserviamo la partita noi, sarà una serata meravigliosa, c’è una rivalità storica per la città di Milano. Ero partito bene nel 2010 con tre vittorie, poi un pari e quattro sconfitte di fila. Sarà una bella serata, speriamo anche una bella gara tecnicamente. L’Inter è molto forte, la favorita col Napoli per lo scudetto. Ne ha vinte 11 delle ultime 12, hanno grandi potenzialità davanti e in mezzo, sono esperti, giocatori tecnici e fisici. Il derby è sempre una gara a sé. Dobbiamo fare una gara tecnicamente molto valida e un po’ più attenti, quello che ci è mancato a Parma a inizio secondo tempo.
Non è una partita di snodo domani. Inizia il periodo che ci porterà a marzo e dobbiamo arrivare a quella sosta nelle migliori condizioni di classifica, sperando che l'Italia vada al Mondiale. In questi 3 mesi di campionato ci sono Coppa Italia e Supercoppa, 20 partite sicure. Se saremo bravi, posso diventare 22.
