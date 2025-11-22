"Derby allenatori? Osserviamo la partita noi, sarà una serata meravigliosa, c’è una rivalità storica per la città di Milano. Ero partito bene nel 2010 con tre vittorie, poi un pari e quattro sconfitte di fila. Sarà una bella serata, speriamo anche una bella gara tecnicamente. L’Inter è molto forte, la favorita col Napoli per lo scudetto. Ne ha vinte 11 delle ultime 12, hanno grandi potenzialità davanti e in mezzo, sono esperti, giocatori tecnici e fisici. Il derby è sempre una gara a sé. Dobbiamo fare una gara tecnicamente molto valida e un po’ più attenti, quello che ci è mancato a Parma a inizio secondo tempo.