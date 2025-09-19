L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida sul campo dell'Udinese

Marco Macca Redattore 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 18:16)

L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida sul campo dell'Udinese. Ecco le sue parole:

Il Milan è guarito? — "Questo lo dirà il campo. Non è perché abbiamo vinto due partite siamo diventati tutti bravi e belli: abbiamo ancora dei difetti. La cosa importante domani alle 20:45 è accendere l'interruttore, altrimenti ci facciamo del male. In una stagione ci sono quattro partite snodo: domani è una delle prime quattro. Bisognerà affrontarla con grande senso di responsabilità, ci vorrà compattezza, tecnica. La percentuale realizzativa è molto bassa e va sfruttata".

Ha la sensazione di avere una squadra da titolo vedendo i piccoli gesti? — "C'è un dettaglio: quando la squadra fa gol, l'esultanza... Sia a Lecce che con il Bologna si ha avuto la sensazione di iniziare ad essere una squadra, con un obiettivo davanti".

L'anno scorso l'episodio del cooling break, quest'anno un gruppo unito. Ha questa sensazione di un ambiente finalmente unito? — "Bisogna essere uniti per i giocatori, sono loro che ci fanno vincere le partite. Io tento di dargli una mano e di fare meno danni possibili. Bisogna tenere un profilo basso: quando siamo al Milan la normalità vincere la partite. Deve essere la normalità vincere due partite, non l'eccezione. L'eccezione è quando perdiamo una partita. Non ci deve essere questo up and down. Dobbiamo avere forza mentale per capire che per arrivare in fondo servono ancora 35 partite. Bisogna arrivare all'obiettivo passo passo, mancano un tot di punti e bisogna farlo".

Come sei riuscito a migliorare la qualità difensiva? — "Siamo a poche partite dall'inizio: bisogna rimanere coi piedi per terra. Questo è un ambiente esplosivo, quindi io cerco di scansare le bombe se no è un problema. La normalità del Milan è vincere le partite, perderle deve essere l'eccezione. Mancano 85 punti per arrivare in cima. Vedere questo spirito in squadra è molto importante. Ripeto: domani è una delle quattro partite più importanti del campionato".

(Fonte: TMW)