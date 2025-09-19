Tudor: “Kelly? Giudizi scorretti su di lui e Di Gregorio. Bremer ok, su Conceicao e Zhegrova…”

Il tecnico della Juve Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in casa del Verona

MOMENTO - "Due partite dimenticate, focus sulla prossima partita. Terza in una settimana, non ci sono scuse, bisogna fare una partita seria e prendere quello che vogliamo".

CONCEICAO/ZHEGROVA - "Non hanno lungo minutaggio nelle gambe, vedremo cosa, ci sono tante soluzioni. C'è da fare una programmazione giusta per la partita".

GOL SUBITI - "Se perdiamo 4-1 si può commentare e farsi domande. Ora non servono processi, bisogna guardare alle prestazioni. Vittoria contro Inter 4-3 e 4-4 col Borussia. Squadre di livello mondiale".

BREMER - "Vengono tutti, sono tutti titolari. Le partite si decidono anche alla fine. Tutti vogliono giocare. Bremer c'è".

KELLY - "Tanta scorrettezza nei giudizi verso di lui. Poca lucidità. Ha fatto sempre bene da quando sono, sono serviti due gol per dire che sta facendo bene. Stava facendo grandi partite, ha fatto degli sbagli come gli altri. Ma le valutazioni non sono state corrette, ora sono cambiate per i due gol. Da quando sono arrivato io ha sbagliato pochissimo, ragazzo umile., con gamba seria. Deve continuare così".

SOTTOVALUTATO - "Non mi interessano i giudizi su di me. Lascio agli altri i giudizi, inutile pensare a queste cose. Mi piace vedere la mia squadra, i giudizi sono sempre poco obiettivi. Quando non alleno leggo il giornale, quando alleno no. Quando vedo che si criticano i migliori, allora penso che bisogna stare tranquilli. Se si criticano i migliori, si criticano tutti".

DI GREGORIO - "Non c'è un turno di riposo. Stesso commento di Kelly. Gran portiere, ha sbagliato quasi niente. Sarà tutto l'anno lui il primo portiere perché forte. Guardo tante partite, ogni partita c'è un portiere di livello che fa un errore e non li vedo questi sbagli nel mio portiere. Se guardate squadre di primissimo livello fanno robe da matti, io sono molto contento del mio portiere. Non c'entra nulla lui con i 7 gol subiti. Forse con uno di 7".

TESTA - "Certo che bisogna lavorare sulla testa, si vince con la testa e con la voglia. Noi al 100% facciamo la gara e possiamo vincere, se abbassiamo a 90% facciamo fatica con tutti, anche col Verona. Serve una partita pazzesca per ottenere quello che vogliamo".

SPOGLIATOIO - "Locatelli ha indicato Vlahovic? Ci sono tanti segnali come questo, grande gruppo che vuole fare una grande stagione".

VLAHOVIC - "È meno pensieroso e più concentrato. E questa cosa sicuramente, di lavorare sulla testa, lo ha aiutato".

ADZIC - "Sta bene, ha lavorato bene. È nella rosa, pronto a dare una mano".

FINALI - "Ogni partita sempre una conferma di quello che vuoi ottenere. Due partite così, a volte è inspiegabile. La sosta, poi la partita successiva è sempre diversa. Ci sono tanti fattori, non puoi fare niente. Escono queste partite così. Abbiamo dentro questa mentalità, bisogna mantenerla. Sorpreso? Non è la parola giusta sulle mie sensazioni".

CABAL - "Sta crescendo, io ci tengo tanto, mi piace, può giocare 2-3 ruoli. Ultima non ha giocato, ma conto tanto su di lui per l'annata".

VERONA - "Bellissima esperienza, annata particolare, mi sono divertito. Sarà bello tornare. Ringrazio Setti pubblicamente, ha parlato bene di me".