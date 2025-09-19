FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Inter-Sassuolo, Chivu parlerà sabato in conferenza stampa: ecco l’orario

partite

Inter-Sassuolo, Chivu parlerà sabato in conferenza stampa: ecco l’orario

Inter-Sassuolo, Chivu parlerà sabato in conferenza stampa: ecco l’orario - immagine 1
Alla vigilia del match si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Dopo la vittoria sull'Ajax in Champions League l'Inter tornerà in campo a San Siro per la 4ª giornata di Serie A: appuntamento al Meazza domenica 21 alle 20:45 per la sfida con il Sassuolo.

Inter-Sassuolo, Chivu parlerà sabato in conferenza stampa: ecco l’orario- immagine 2
Getty Images

Alla vigilia del match si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 14:00 di sabato 20 settembre. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.

Leggi anche
Rui Costa: “Mourinho non ha bisogno di presentazioni, un onore averlo con noi”
Bordate Mourinho: “Io sono da top club, Fenerbahce non era al mio livello né calcistico...

© RIPRODUZIONE RISERVATA