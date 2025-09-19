Dopo la vittoria sull'Ajax in Champions League l'Inter tornerà in campo a San Siro per la 4ª giornata di Serie A: appuntamento al Meazza domenica 21 alle 20:45 per la sfida con il Sassuolo.
Inter-Sassuolo, Chivu parlerà sabato in conferenza stampa: ecco l’orario
Alla vigilia del match si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 14:00 di sabato 20 settembre. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.
