Andrea Della Sala Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 12:36)

In vista della sfida di domani in casa dell'Atalanta, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa:

LOFTUS - "Sapevamo che il calendario fino alla prossima sosta aveva partite complicate, ma sono tutte complicate e difficili, anche venerdì contro il Pisa ci siamo complicati la vita: potevamo fare meglio. È importante pensare alla partita di domani: domani recuperiamo Loftus-Cheek prima della partita di Parma recupereremo Pulisic, Estupinan speriamo sia a disposizione già con la Roma, per poi affrontare il post sosta con la rosa a disposizioni. Abbiamo un numero ristretto di giocatori ma che bastano per affrontare queste partite fino alla sosta".

NKUNKU - "In questo momento abbiamo un numero ristretto di giocatori, ma sufficienti a giocare queste tre partite prima della sosta. Nkunku sta crescendo di condizione, tornato dalla Nazionale è stato parecchi giorni fermo. Ha una tecnica straordinaria, dovremo decidere se farlo partire subito o dopo. Giocano sempre gli stessi? Si trovano e giochiamo anche meglio. Domani affrontiamo l'Atalanta che ha grande qualità fisiche e tecniche. Sarà una candidata per i primi 4 posti e quindi sarà uno scontro diretto".

LEAO - "Credo che possa fare 15-20 gol, sta crescendo di condizione. Si sta convincendo delle sue caratteristiche da attaccante, deve migliorare dentro l'area. ha avuto occasioni importanti e le ha poco sfruttate. Deve essere più cinico, deve migliorare molto in area ma da fuori area fa bei gol. Deve migliorare come tutta la squadra".

GIMENEZ - "Domani può cambiare tutto in un attimo. Santiago sta facendo bene, lavora molto per la squadra. Non è che con la Fiorentina entra e fa bene allora deve giocare. Poi col Pisa non fa una buona partita e allora deve essere tenuto fuori. Uno è bravo o non è bravo. Gimenez è un bravo giocatore, i gol li ha sempre fatti e li farà anche al Milan".

SERIE A - "Il campionato italiano è aperto in questo momento, poi vediamo chi ha la forza di dare continuità ai risultati. Sulla carta venerdì sono stati due punti persi, per il campo è stato un punto guadagnato. E domani dobbiamo dare continuità contro una squadra fisica e tecnica per poi prepararsi nel migliore dei modi alla partita di domenica contro la Roma".

ERRORI ARBITRALI - "Bisogna andare avanti, per forza. Indietro non si può più tornare. Arbitrare è molto difficile in questo calcio dove la velocità è pazzesca e ci sono molti contrasti. Il VAR ha migliorato tantissime cose, quando le cose diventano soggettive si creano discussioni. Vanno lasciati arbitrare, sbagliano come sbagliamo noi, sbagliano tutti. Ci vuole più serenità nell'accettare gli errori. Quando sono a favore si chiude un occhio, quando sono contrari si apre anche il terzo occhio (ride, ndr). Ci sono arbitri giovani come i calciatori giovani... Col tempo tutto si sistemerà per il meglio".

MODRIC - "Luka è molto bravo nella sua gestione. Poi è talmente bravo a giocare, in questo nuovo ruolo, che corre talmente bene che sembra che corra molto. Poi più sta in campo, meglio è: per tutti, anche per gli spettatori".

TUDOR - "Se verrà esonerato mi dispiace molto, perché è un bravissimo ragazzo e un bravissimo collega".

CONTE - "Sei con Conte quando dice che parlano gli allenatori e non i dirigenti? Secondo me ci sono momenti in cui parla l'allenatore e altri in cui parlano i dirigenti, com'è sempre stato. Ma ognuno guarda in casa propria".

VAR A CHIAMATA - "In Lega Pro c'è questa possibilità. Se hanno introdotto il VAR è normale avere anche un jolly da chiedere".