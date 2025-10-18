"È un ragazzo d'oro e ha voglia di fare, purtroppo l'infortunio l'ha fermato. Sta cercando la condizione ottimale", dice Allegri su Leao

Matteo Pifferi Redattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 13:16)

"C'è sempre una soluzione, un passo avanti importante é quello di accorpare le soste in modo da avere un tempo più lungo per recuperare. Ma bisogna essere un po' fatalisti. Questo è un periodo pericoloso, le soste di novembre e marzo sono quelle più a rischio come dimostrato statisticamente": Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, non alimenta le polemiche in seguito agli infortuni che hanno colpito i giocatori rossoneri impegnati con le loro Nazionali come Rabiot e Pulisic.

Entrambi, dice Allegri, non saranno disponibili prima della prossima sosta. Da valutare Nkuku, mentre Saelemaekers è disponibile. Allegri non fa drammi perché, spiega, nessuna protesta può servire a portare in campo gli infortunati. Tuttavia, potrebbe essere utile - è la proposta di Allegri - anticipare le partite serali alle 20 per favorire il riposo e il recupero.

"Leao ha fatto settimana intensa di allenamento. Credo sia pronto per tornare ad essere uno dei protagonisti. Ma come abbiamo bisogno di lui, abbiamo bisogno di tutti, tutti devono essere a disposizione dei compagni. Sono contento che sia in una buona condizione ", ha detto poi Allegri su Leao.

"Rafa - aggiunge - ha qualità tecniche straordinarie, ma credo vada lasciato giocare. Si fanno troppe parole intorno a Leao. È un ragazzo d'oro e ha voglia di fare, purtroppo l'infortunio l'ha fermato. Sta cercando la condizione ottimale e penso che farà molto bene da qui in avanti".