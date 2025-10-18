FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Damiani: “Anti Napoli? Inter, ha l’organico migliore. Milan? Allegri pragmatico ma…”

ultimora

Damiani: “Anti Napoli? Inter, ha l’organico migliore. Milan? Allegri pragmatico ma…”

Radu Inter Damiani
Le parole del noto operatore di mercato a proposito delle squadre impegnate nella lotta al vertice in Serie A
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Oscar Damiani, ex azzurro e operatore di mercato, ha parlato a Tmw di Italia e di Serie A: "Mi fa piacere per Gattuso che l'Italia stia facendo bene, ha grinta ma anche la giusta psicologia per gestire la Nazionale. E anche Baldini sta gestendo dei giovani interessanti. II nostro calcio è in crescita, bisogna far giocare i nostri talenti".

Chivu Inter
Getty Images

Serie A: chi è l'anti Napoli?

"L'Inter. E' la squadra che ha l'organico migliore. C'è una società forte alle spalle. E se la giocherà con il Napoli".

E il Milan di Allegri?

"Sta facendo bene. Allegri dà serenità all'ambiente, è uno pragmatico. Questo Milan deve confermarsi, arrivare in Champions League sarebbe già un bel risultato. Poi l'anno prossimo anno sarà ancora più competitivo".

Leggi anche
Hernanes: “Inter squadra forte, ma a parte uno non vedo fenomeni. Funziona…”
Orsi: “Neymar? Adesso non mi convince. Napoli deve approfittare di Roma-Inter”

© RIPRODUZIONE RISERVATA