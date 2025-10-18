Oscar Damiani, ex azzurro e operatore di mercato, ha parlato a Tmw di Italia e di Serie A: "Mi fa piacere per Gattuso che l'Italia stia facendo bene, ha grinta ma anche la giusta psicologia per gestire la Nazionale. E anche Baldini sta gestendo dei giovani interessanti. II nostro calcio è in crescita, bisogna far giocare i nostri talenti".