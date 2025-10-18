Oscar Damiani, ex azzurro e operatore di mercato, ha parlato a Tmw di Italia e di Serie A: "Mi fa piacere per Gattuso che l'Italia stia facendo bene, ha grinta ma anche la giusta psicologia per gestire la Nazionale. E anche Baldini sta gestendo dei giovani interessanti. II nostro calcio è in crescita, bisogna far giocare i nostri talenti".
Damiani: "Anti Napoli? Inter, ha l'organico migliore. Milan? Allegri pragmatico ma…"
Damiani: “Anti Napoli? Inter, ha l’organico migliore. Milan? Allegri pragmatico ma…”
Le parole del noto operatore di mercato a proposito delle squadre impegnate nella lotta al vertice in Serie A
Serie A: chi è l'anti Napoli?
"L'Inter. E' la squadra che ha l'organico migliore. C'è una società forte alle spalle. E se la giocherà con il Napoli".
E il Milan di Allegri?
"Sta facendo bene. Allegri dà serenità all'ambiente, è uno pragmatico. Questo Milan deve confermarsi, arrivare in Champions League sarebbe già un bel risultato. Poi l'anno prossimo anno sarà ancora più competitivo".
