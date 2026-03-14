"È un giocatore straordinario. Innanzitutto, Benjamin Pavard ha disputato delle ottime partite al suo arrivo. Forse ha avuto un leggero calo di forma durante la stagione. Gli ho ricordato che se ha già raggiunto tutto ciò che ha ottenuto in carriera, è perché è un giocatore davvero eccezionale. Voglio semplicemente dargli fiducia, la mia fiducia. Penso che a Tolosa abbia giocato molto, molto bene. È cresciuto con il passare dei minuti. Ha offerto una prestazione difensiva magnifica, con grande qualità nel pressing, soprattutto quando si abbassava. È stato anche molto bravo a leggere il gioco. Sappiamo inoltre che ha un'ottima tecnica. Da lì in poi, ha fatto esattamente quello che mi aspettavo da lui.”