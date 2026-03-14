Il tecnico del Marsiglia Beye, in conferenza stampa, ha parlato del momento del difensore in prestito dall'Inter, Benjamin Pavard:
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Beye su Pavard: “Giocatore straordinario. Voglio dargli fiducia, ecco cosa gli ho detto…”
"È un giocatore straordinario. Innanzitutto, Benjamin Pavard ha disputato delle ottime partite al suo arrivo. Forse ha avuto un leggero calo di forma durante la stagione. Gli ho ricordato che se ha già raggiunto tutto ciò che ha ottenuto in carriera, è perché è un giocatore davvero eccezionale. Voglio semplicemente dargli fiducia, la mia fiducia. Penso che a Tolosa abbia giocato molto, molto bene. È cresciuto con il passare dei minuti. Ha offerto una prestazione difensiva magnifica, con grande qualità nel pressing, soprattutto quando si abbassava. È stato anche molto bravo a leggere il gioco. Sappiamo inoltre che ha un'ottima tecnica. Da lì in poi, ha fatto esattamente quello che mi aspettavo da lui.”
“Il mio compito ora è continuare a infondergli fiducia, in modo che possa giocare con libertà, semplicemente. Sono quindi molto contento della prestazione di Benjamin Pavard, così come di tutta la squadra, nella partita contro il Tolosa, in tutti gli aspetti del gioco. E credo che continuerà a migliorare, come tutta la squadra. L'allenamento ci permette anche di sperimentare situazioni ad alta intensità in tutti i settori su cui lavoriamo. Credo che contro il Tolosa abbia dimostrato di essere un giocatore molto importante per noi.”
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