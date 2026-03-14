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Como, Fabregas: “Paz centrocampista centrale? Può farlo in futuro, quando sarà…”

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Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato anche di Nico Paz e di un'ipotetica evoluzione futura del ruolo dell'argentino, nel mirino dell'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto in conferenza stampa in vista del cruciale scontro diretto in ottica Champions contro la Roma, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato anche di Nico Paz e di un'ipotetica evoluzione futura del ruolo dell'argentino, nel mirino dell'Inter:

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Nico Paz mai pensato tra i due di centrocampo?

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"No. Può farlo in futuro, quando sarà più maturo e stabile dentro il calcio. Ma lui è un giocatore di trequarti, una seconda punta. Anche perché le nostre dinamiche con i due playmaker stai sempre basso. Serve una sicurezza con la palla, una maniera di pensare e analizzare le situazioni che Nico non ha. È d'istinto, quando è basso ti può perdere un pallone, non è Perrone o Baturina. È molto specifico il ruolo di centrocampista"

(Fonte: TMW)

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