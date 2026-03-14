Intervenuto in conferenza stampa in vista del cruciale scontro diretto in ottica Champions contro la Roma, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato anche di Nico Paz e di un'ipotetica evoluzione futura del ruolo dell'argentino, nel mirino dell'Inter:
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Como, Fabregas: “Paz centrocampista centrale? Può farlo in futuro, quando sarà…”
Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato anche di Nico Paz e di un'ipotetica evoluzione futura del ruolo dell'argentino, nel mirino dell'Inter
Nico Paz mai pensato tra i due di centrocampo?
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"No. Può farlo in futuro, quando sarà più maturo e stabile dentro il calcio. Ma lui è un giocatore di trequarti, una seconda punta. Anche perché le nostre dinamiche con i due playmaker stai sempre basso. Serve una sicurezza con la palla, una maniera di pensare e analizzare le situazioni che Nico non ha. È d'istinto, quando è basso ti può perdere un pallone, non è Perrone o Baturina. È molto specifico il ruolo di centrocampista"
(Fonte: TMW)
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