Ignazio La Russa, presidente del Senato, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, ha parlato così della corsa scudetto: "Attenti al Milan, ragazzi, che quelli sono strafortunati. Posso dire una parola elegante, molto elegante? C'ha il culo della Madonna (ride, ndr).
ultimora
La Russa: “Scudetto? Ragazzi, attenti al Milan: c’ha un culo della Madonna! E Allegri…”
Ignazio La Russa, presidente del Senato, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, ha parlato così della corsa scudetto
Attenti al Milan perché non ha le coppe, come è capitato l'anno scorso al Napoli. Ha un allenatore che sa fare i propri conti, che è bravo anche lui, Allegri. E ha una squadra... non è vero che è più debole del Napoli e dell'Inter.
Ha una squadra con giocatori, per esempio a livello di portiere, ha il portiere più forte. Con un centravanti forte non è secondo a nessuno. Se guardi uno per uno i giocatori, senza dimenticare che ha forse il giocatore che negli ultimi anni è stato un faro del mondo, Modric, allora credo che anche il Milan ce la possa giocare".
