FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora La Russa: “Scudetto? Ragazzi, attenti al Milan: c’ha un culo della Madonna! E Allegri…”

ultimora

La Russa: “Scudetto? Ragazzi, attenti al Milan: c’ha un culo della Madonna! E Allegri…”

La Russa: “Scudetto? Ragazzi, attenti al Milan: c’ha un culo della Madonna! E Allegri…” - immagine 1
Ignazio La Russa, presidente del Senato, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, ha parlato così della corsa scudetto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Ignazio La Russa, presidente del Senato, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, ha parlato così della corsa scudetto: “Attenti al Milan, ragazzi, che quelli sono strafortunati. Posso dire una parola elegante, molto elegante? C'ha il culo della Madonna (ride, ndr).

La Russa: “Scudetto? Ragazzi, attenti al Milan: c’ha un culo della Madonna! E Allegri…”- immagine 2

Attenti al Milan perché non ha le coppe, come è capitato l'anno scorso al Napoli. Ha un allenatore che sa fare i propri conti, che è bravo anche lui, Allegri. E ha una squadra... non è vero che è più debole del Napoli e dell'Inter.

La Russa: “Scudetto? Ragazzi, attenti al Milan: c’ha un culo della Madonna! E Allegri…”- immagine 3

Ha una squadra con giocatori, per esempio a livello di portiere, ha il portiere più forte. Con un centravanti forte non è secondo a nessuno. Se guardi uno per uno i giocatori, senza dimenticare che ha forse il giocatore che negli ultimi anni è stato un faro del mondo, Modric, allora credo che anche il Milan ce la possa giocare".

Leggi anche
Inter, come sta Martinez e cosa filtra sullo stop. Riecco Diouf e Darmian, Frattesi…
Come finisce Inter-Napoli? Pronostici opposti per Caressa e Zazzaroni: “E diciamo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA