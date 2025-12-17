Il tecnico del Milan presenta in conferenza stampa la sfida in programma domani contro i campioni d'Italia in carica

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa contro il Napoli: "Domani è una partita diversa, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensare al campionato da martedì. Fofana è a completa disposizione, Leao vedremo dopo l'allenamento odierno se sarà a completa disposizione o meno".

"Gimenez? Ha avuto un periodo in cui ha provato una terapia conservativa. Le cose stavano andando bene, ma il problema si è riacutizzato negli ultimi giorni. Farà questo piccolo intervento domani mattina e speriamo di riaverlo in fretta. Mercato? Non ne abbiamo parlato finora. Dopo la Supercoppa, con la società, valuteremo occasioni, ma il nostro mercato in questo momento dovrà essere recuperare gli infortunati".

"Affronteremo un Napoli molto arrabbiato dopo le ultime due sconfitte, inoltre la Supercoppa è un obiettivo anche per loro. Credo sarà una bella partita dal punto di vista tecnico e tattico. Conte sa tirare fuori il meglio dalle sue squadre nei momenti di difficoltà, dovremo prepararci al meglio".