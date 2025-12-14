FC Inter 1908
Roma, Gasperini: “Dobbiamo essere ambizioni ma non presuntuosi. Il Como…”

Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara con il Como: "Ma ci dobbiamo migliorare"
"Al di là di quello che si diceva che Roma è una piazza difficile e che il mio arrivo non era condiviso da tutti, credo che attraverso il lavoro e le prestazioni abbiamo fatto grandi passi avanti. Dobbiamo essere ambiziosi, mai presuntuosi o arroganti".

Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara con il Como.  "Ma ci dobbiamo molto migliorare - ha aggiunto -. Tutte le società vogliono migliorare e tutti sono avvelenati per stare nelle prime posizioni, noi non dobbiamo essere avvelenati, ma coesi: dal club ai tifosi, passando per i giocatori".

"Ci sono tutti gli ingredienti per fare bene - ha aggiunto il tecnico dei giallorossi - ora dobbiamo impastarli bene per farli uscire. Il pubblico c'è, c'è una società facoltosa, c'è la possibilità di fare lo stadio, di far crescere la squadra. Se ultimamente però qualche problema c'è stato è perché dobbiamo fare di più. Non è sfortuna". A chi gli chiede se gli piacerebbe chiudere la carriera a Roma ha risposto con una battuta, ridendo: "Sì, ma non subito...".

