"Ogni giocatore avrà un ruolo da svolgere alla fine della stagione. Mancano dieci partite e avremo bisogno di tutti. Quando sono arrivato, avevo pochissimo tempo per preparare la prima partita e abbiamo dovuto fare delle scelte. Alcuni giocatori non sono stati coinvolti immediatamente in quelle scelte, ma questo non significa che non siano importanti. Benjamin si sta allenando molto duramente. Data la sua carriera, deve essere un leader e incarnare questa leadership attraverso la sua esperienza. Deve anche trasmettere questa esperienza ai giocatori più giovani o a coloro che sono nuovi in ​​questo ambiente. Mi aspetto questo da lui e che si impegni al 100%, come ha fatto da quando sono arrivato. Avrà la sua occasione di brillare, proprio come tutti gli altri".