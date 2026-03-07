FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Genoa, De Rossi: “Dimarco? Dobbiamo metterci in testa che ci sono giocatori forti. Non devi…”

partite

Genoa, De Rossi: “Dimarco? Dobbiamo metterci in testa che ci sono giocatori forti. Non devi…”

Genoa, De Rossi: “Dimarco? Dobbiamo metterci in testa che ci sono giocatori forti. Non devi…” - immagine 1
Intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro la Roma, Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è tornato così anche sulla gara contro l'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro la Roma, Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è tornato così anche sulla gara contro l'Inter a San Siro:

Genoa, De Rossi: “Dimarco? Dobbiamo metterci in testa che ci sono giocatori forti. Non devi…”- immagine 2
Getty Images

Le squadre di Gasperini hanno negli esterni il loro punto di forza. Pensi a opzione più conservativa per limitare le possibilità offensiva della Roma?

Genoa, De Rossi: “Dimarco? Dobbiamo metterci in testa che ci sono giocatori forti. Non devi…”- immagine 3
Getty
—  

"Sappiamo che sugli esterni i giocatori sono sempre stati stimolati per il gioco che hanno. Wesley mi ha impressionato. I giocatori per difendere li devi attaccare, Dimarco forse dovevamo attaccarlo di più ma vedendo gol e assist fatti in stagione non è solo una nostra responsabilità. Dobbiamo metterci in testa che nel calcio ci sono squadre e giocatori forti. Non dobbiamo fargli toccare troppi palloni, se giochi contro Dimarco non gli devi far fare i cross, se giochi contro Wesley devi coprire profondità. Domenica non ci sarà Wesley e dobbiamo capire chi giocherà come quinto. Dobbiamo essere pronti a tutto".

Leggi anche
Juventus, Spalletti: “Del mio futuro ho già parlato col club. Sul rinnovo di...
Milan-Inter, sabato la conferenza di Cristian Chivu: l’orario e dove vederla

© RIPRODUZIONE RISERVATA