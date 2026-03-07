Intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro la Roma, Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è tornato così anche sulla gara contro l'Inter a San Siro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Genoa, De Rossi: “Dimarco? Dobbiamo metterci in testa che ci sono giocatori forti. Non devi…”
partite
Genoa, De Rossi: “Dimarco? Dobbiamo metterci in testa che ci sono giocatori forti. Non devi…”
Intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro la Roma, Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è tornato così anche sulla gara contro l'Inter
Le squadre di Gasperini hanno negli esterni il loro punto di forza. Pensi a opzione più conservativa per limitare le possibilità offensiva della Roma?
—
"Sappiamo che sugli esterni i giocatori sono sempre stati stimolati per il gioco che hanno. Wesley mi ha impressionato. I giocatori per difendere li devi attaccare, Dimarco forse dovevamo attaccarlo di più ma vedendo gol e assist fatti in stagione non è solo una nostra responsabilità. Dobbiamo metterci in testa che nel calcio ci sono squadre e giocatori forti. Non dobbiamo fargli toccare troppi palloni, se giochi contro Dimarco non gli devi far fare i cross, se giochi contro Wesley devi coprire profondità. Domenica non ci sarà Wesley e dobbiamo capire chi giocherà come quinto. Dobbiamo essere pronti a tutto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA