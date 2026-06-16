"Lui c'è sempre stato anche quando non era in condizione e per noi è sempre stato fondamentale, per cui adesso lo sarà ancora di più", ha aggiunto Scaloni, anticipando di fatto la presenza di Messi nell'undici iniziale della nazionale che scenderà in campo per difendere il titolo conquistato nel 2022 in Qatar. E' stata questa l'unica concessione del ct alle ripetute domande sulla formazione che ha in mente per la partita inaugurale. Per il resto Scaloni ha affermato che "al di là degli schemi e dei nomi i giocatori sono preparati ad adottare diverse varianti di gioco a seconda delle situazioni che si proporranno".

"Affrontiamo il torneo con molto rispetto e molta illusione", ha aggiunto il ct argentino, sottolineando che "il gruppo è tranquillo". "Sappiamo che la prima partita è importante ma sappiamo bene anche che non si risolve tutto nei primi 90 minuti", ha dichiarato ricordando la clamorosa sconfitta nella prima partita in Qatar contro l'Arabia Saudita. "La tensione è la stessa ma credo che siamo arrivati dove siamo arrivati anche perché siamo riusciti a togliere pressione ai giocatori. Sappiamo che si tratta di sport, e l'importante è sapere che avremo dato tutto. Non diamo nulla per scontato cercheremo di rendere le cose difficili al rivale", ha concluso Scaloni.