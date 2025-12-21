FC Inter 1908
Lazio, Sarri: “Arbitri? Situazione chiara, ma se parlo mi squalificano”

"La situazione è talmente chiara che se rispondo prendo una squalifica". Sono queste le parole di Maurizio Sarri
"La situazione è talmente chiara che se rispondo prendo una squalifica". Sono queste le parole di Maurizio Sarri, in conferenza stampa, a chi chiede di prendere posizione sugli episodi arbitrali che hanno visto protagonista la Lazio nelle ultime giornate.

Getty

Il tecnico ribadisce poi la volontà di non esprimersi sul tema perché "io ho parlato una volta degli arbitri e la società ha fatto un comunicato per dire esattamente il contrario". Infine, a chi chiede se se la sente di rinnovare la volontà di rimanere a lungo sulla panchina laziale, Sarri afferma che è "un augurio che mi faccio.

Getty Images

Mi farebbe un piacere immenso proseguire qui a lungo, ma poi bisognerà valutare tutte le situazioni", conclude.

