"Ci sarà anche Baggio? Ci ha dato una grande spinta anche prima della finale di Coppa Italia, abbiamo vinto la Coppa che ci ha permesso di arrivare qua. Ci giochiamo tantissimo domani, abbiamo avuto la capacità di arrivare in finale, giocheremo una partita storica per il club e per tutta Bologna, è giusto prepararla nel migliore dei modi, recuperare al 100% le energie per fare una grande partita. Sono 90' come la semifinale, bisogna spingere forte e prepararla bene sotto tutti i punti di vista"

Ottava finale per Italiano

"E' la mia prima finale in Supercoppa, c'è grande attesa ed emozione per me, per lo staff. Ne abbiamo giocate tante però ti ricordi quello che è accaduto alla fine ma la preparazione e l'attesa si dimentica. C'è poca distanza dal fischio d'inizio, l'emozione è diversa, cambia l'avversario e bisogna preparare la partita al massimo. Il Napoli è fortissimo con un allenatore fortissimo, ce la giocheremo con le nostre armi. L'unica volontà quando si giocano le finale è quella di alzare il trofeo, daremo il massimo. E' una grande emozione essere qui e lottare per un trofeo del genere. Le finali vanno giocate ma se le vinci ha un sapore diverso. Alcune le ho vinte, altre le ho perse ma ho giocato sempre a testa alta e a viso aperto, cercando di onorare una finale perché è un risultato straordinario. Non bisogna avere rimpianti sotto tutti i punti di vista"