Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma, ha parlato anche della vicenda Lookman e di Zalewski

Tra campo e mercato. Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma, ha parlato anche della vicenda Lookman e di Zalewski.