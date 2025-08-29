Tra campo e mercato. Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma, ha parlato anche della vicenda Lookman e di Zalewski.
Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma, ha parlato anche della vicenda Lookman e di Zalewski
Ecco le sue dichiarazioni:
"Mercato? Possiamo fare qualcosa. Di Lookman non so dire, difficile indovinare quello che accadrà, se rimarrà. Zalewski? Dobbiamo pensare che non giocava novanta minuti da tanto tempo, da quando io allevano la Roma. Siamo consapevoli che in fase difensiva bisogna migliorare, quando attacca usa sia il piede sinistro che il destro. Confidiamo possa continuare così".
