"Questione chiusa? Certo, il nostro è un gruppo solido. Con lui sono sempre stato in contatto. Con tutta sincerità penso che tutti questi ragazzi sono circondati non dalle persone giuste. Lunedì ha parlato con me e con la squadra e con lo staff, si è messo a disposizione. Ha iniziato ad allenarsi forte, ha una grande mentalità vincente: ora sarà fondamentale per noi, dobbiamo recuperarlo dal punto di vista fisico".