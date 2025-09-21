FC Inter 1908
Juric: “Lookman? Caso chiuso: abbiamo parlato lunedì. E con tutta sincerità dico che…”

"Ha una grande mentalità vincente: ora servirà recuperarlo dal punto di vista fisico", ha aggiunto Ivan Juric su Lookman
Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 sul Torino, Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, ha parlato anche di Lookman che è entrato in campo nel finale:

"Questione chiusa? Certo, il nostro è un gruppo solido. Con lui sono sempre stato in contatto. Con tutta sincerità penso che tutti questi ragazzi sono circondati non dalle persone giuste. Lunedì ha parlato con me e con la squadra e con lo staff, si è messo a disposizione. Ha iniziato ad allenarsi forte, ha una grande mentalità vincente: ora sarà fondamentale per noi, dobbiamo recuperarlo dal punto di vista fisico".

Quanto era importante ripartire dopo il KO col PSG

"Per noi la partita contro il PSG ci ha dato forza dove abbiamo affrontato i migliori. A lunghi tratti nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo tempo abbiamo gestito bene. L'unico neo sono stati gli infortuni, ma chi li ha sostituiti ha fatto molto bene: anche Ahanor".

 

