Le parole dell'allenatore rumeno dopo la gara di Champions League di stasera al Riyadh Air Metropolitano: sconfitta che fa malissimo

Daniele Vitiello Redattore/inviato 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 00:12)

Seconda sconfitta in pochi giorni per l'Inter. Cristian Chivu ha analizzato quanto accaduto contro l'Atletico Madrid in sala stampa al Metropolitano. Qui le sue considerazioni raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Spagna:

"Il bello non basta a quanto pare, bisogna aggiungerci qualcosina in più. Abbiamo avuto una reazione rabbiosa dopo la partita di domenica, abbiamo fatto i primi minuti abbastanza bene. Al primo errore abbiamo subito il gol, ma ho visto una buona reazione, anche se non abbiamo creato più di tanto. Qualcosina abbiamo fatto, pur arrivando poche volte in area. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, la reazione della squadra di casa c'è stata. Qualche energia è iniziata a mancare, siamo stati costretti a fare cambi per cercare di fare qualcosina in più. Abbiamo gestito male qualche ripartenza, quando c'erano i presupposti per fare un'altra ripartenza abbiamo perso palla e creato l'occasione dell'angolo del 2-1".

Cosa si dice a giocatori che prendono gol al 93'?

"Si dice che bisogna stare a testa alta e imparare da questi errori. Quello che stiamo facendo non basta, bisogna lavorare senza perdere ottimismo e motivazione. La ruota gira sempre, nella vita come nel calcio. Magari aggiungendo qualcosina in più porti la fortuna dalla tua parte".

Su cosa dovrai lavorare forte?

"La reazione rabbiosa io l'ho vista. Ho visto una squadra che ha voluto essere quello che magari la fortuna non ci ha dato in questo momento. Si può migliorare, nelle sconfitte come nelle vittorie. Bisogna capire i momenti, avere la percezione maggiore del pericolo, oltre che concretezza, cinismo, voglia di vincere contrasti e duelli. Voglia rabbiosa di essere quello che non siamo in questo momento".

Difendere a zona ha inciso?

"Se non sbaglio credo sia il primo gol subito su calcio d'angolo, poi mi risulta che si prendano gol da angolo se difendi a uomo, a zona o misto. Dovevamo interpretare meglio quella situazione"

Come valuti Carlos Augusto a destra? Recuperi Dumfries o Darmian per Pisa?

"Per Pisa non credo recuperino Darmian e Dumfries. Carlos a destra? Andiamo avanti e faremo valutazioni, capiremo cosa possiamo fare per non mettere in difficoltà il singolo giocatore. Abbiamo qualche soluzione e vedremo quale sarà la scelta per domenica"