Si entra nel vivo della vigilia di Atletico Madrid-Inter. Al fianco di Diego Simeone, in conferenza stampa, c'è anche Molina . Toccherà a lui rispondere alle domande dei giornalisti presenti in vista della sfida di domani. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a Madrid: "Llorente? Una perdita importante per la squadra, farò del mio meglio per aiutare la squadra. Sarà una partita importante per la squadra, quello che succederà a me è secondario. Domani è una partita complicata. Se toccherà a me essere pronto, farò il mio lavoro".
Atletico Madrid, Molina: “Partita complicata contro l’Inter. Le voci su di me…”
Che Inter ti aspetti?
“Una partita difficile, ovviamente. L’Inter è sempre una squadra complicata, ci attende una grande partita. Credo faremo bene”.
Da qualche giorno si torna a parlare di te anche in ottica Inter. Ti disturba o fa piacere?
“E’ sempre bello che venga fuori il tuo nome. Sono felicissimo all’Atletico, non ho niente da dire per il momento su questo”.
Quanto è stato importante il Cholo per la tua ripresa?
“Ha sempre insistito con me, ha sempre creduto in me. L’opportunità viene sempre fuori, bisogna saper riprendersi dopo momenti meno belli”.
Come si fa a farsi trovare pronti dopo l'infortunio di un compagno?
"L'unica cosa è essere sempre pronti, non solo quando un compagno si fa male. Bisogna essere pronti. Il mister vuole tutti i giorni che siamo pronti, in qualsiasi momento può arrivare il tuo turno. Bisogna essere pronti, questa è la mentalità dell'Atletico Madrid".
