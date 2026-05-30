L'allenatore ha spiegato in conferenza stampa: «Ho convocato il mio gruppo e ho convocato due giocatori di un certo livello come Esposito e Donnarumma proprio perché guardo in funzione delle Olimpiadi alla possibilità di riavere poi questi giocatori e quindi ho anticipato questo tempo sperando di arrivare alle Olimpiadi e di fare l'Europeo e loro rientrano in questa possibilità».

Calcio italiano

«Il calcio italiano - ha aggiunto - è in mano a dirigenti che guardano solo ai loro interessi e non pensano alla crescita del gioco del calcio e non puntano sui giovani. Si fa mercato con giocatori più anziani perché quello li aiuta di più ma sono cose che ho sempre detto e non devo né rinnegare e né nascondere quello che penso anche se rappresento la Nazionale maggiore oggi. Ci sono dei lestofanti, mi diverto a chiamarli così, che a volte hanno in mano i fili di questo gioco e fino a che non ci saranno dirigenti seri sarà un problema. Fonché il calcio non viene riformato e fino a che non ci saranno persone serie a capo della maggior parte dei club credo che ci sarà un problema».