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Baldini: “Il calcio in mano a lestofanti che hanno in mano i fili e fino a che…”

Il commissario tecnico ad interim ha prlato delle prossime amichevoli dell'Italia ma si è soffermato anche sui problemi del calcio italiano
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il ct ad interim, Silvio Baldini, ha parlato della convocazione di Pio Esposito e Donnarumma per le prossime amichevoli della Nazionale italiana che non si è qualificata ai Mondiali negli States.

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Baldini: “Il calcio in mano a lestofanti che hanno in mano i fili e fino a che…”- immagine 1

L'allenatore ha spiegato in conferenza stampa: «Ho convocato il mio gruppo e ho convocato due giocatori di un certo livello come Esposito e Donnarumma proprio perché guardo in funzione delle Olimpiadi alla possibilità di riavere poi questi giocatori e quindi ho anticipato questo tempo sperando di arrivare alle Olimpiadi e di fare l'Europeo e loro rientrano in questa possibilità». 

Calcio italiano

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«Il calcio italiano - ha aggiunto - è in mano a dirigenti che guardano solo ai loro interessi e non pensano alla crescita del gioco del calcio e non puntano sui giovani. Si fa mercato con giocatori più anziani perché quello li aiuta di più ma sono cose che ho sempre detto e non devo né rinnegare e né nascondere quello che penso anche se rappresento la Nazionale maggiore oggi. Ci sono dei lestofanti, mi diverto a chiamarli così, che a volte hanno in mano i fili di questo gioco e fino a che non ci saranno dirigenti seri sarà un problema. Fonché il calcio non viene riformato e fino a che non ci saranno persone serie a capo della maggior parte dei club credo che ci sarà un problema». 

(Fonte: SM)

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