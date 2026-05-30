Il ct ad interim, Silvio Baldini, ha parlato della convocazione di Pio Esposito e Donnarumma per le prossime amichevoli della Nazionale italiana che non si è qualificata ai Mondiali negli States.
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Baldini: “Il calcio in mano a lestofanti che hanno in mano i fili e fino a che…”
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L'allenatore ha spiegato in conferenza stampa: «Ho convocato il mio gruppo e ho convocato due giocatori di un certo livello come Esposito e Donnarumma proprio perché guardo in funzione delle Olimpiadi alla possibilità di riavere poi questi giocatori e quindi ho anticipato questo tempo sperando di arrivare alle Olimpiadi e di fare l'Europeo e loro rientrano in questa possibilità».
Calcio italiano—
«Il calcio italiano - ha aggiunto - è in mano a dirigenti che guardano solo ai loro interessi e non pensano alla crescita del gioco del calcio e non puntano sui giovani. Si fa mercato con giocatori più anziani perché quello li aiuta di più ma sono cose che ho sempre detto e non devo né rinnegare e né nascondere quello che penso anche se rappresento la Nazionale maggiore oggi. Ci sono dei lestofanti, mi diverto a chiamarli così, che a volte hanno in mano i fili di questo gioco e fino a che non ci saranno dirigenti seri sarà un problema. Fonché il calcio non viene riformato e fino a che non ci saranno persone serie a capo della maggior parte dei club credo che ci sarà un problema».
(Fonte: SM)
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