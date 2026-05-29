Baldini: “Italia fuori dai Mondiali? Ci sono dirigenti lestofanti che…”

Le parole di Silvio Baldini a Coverciano da ct ad interim della Nazionale maggiore in vista delle due amichevoli con Grecia e Lussemburgo.

Matteo Pifferi Redattore 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 18:32)

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"Perché siamo fuori dal Mondiale per la terza volta di fila? La mia spiegazione è semplice: il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano più ai propri interessi che alla crescita del gioco del calcio. Dirigenti che io definisco lestofanti come ho detto già altre volte". Così Silvio Baldini a Coverciano da ct ad interim della Nazionale maggiore in vista delle due amichevoli con Grecia e Lussemburgo.

"Finché non ci saranno dirigenti seri sarà un problema perché questi lestofanti hanno in mano il fili di questo gioco - ha aggiunto Baldini promosso dall'Under 21 per i due test di giugno - A livello giovanile tutte le nostre nazionali sono andate bene, le cose si complicano quando deve essere fatto il salto nella nazionale maggiore. Non è un problema della Federazione ma di chi acquista un giocatore di 39 anni quando in rosa ha ragazzi di 20 anni che meritano".

Buona parte di questi ragazzi fanno parte dell'Under 21 e in questo raduno dell'Italia maggiore: "Io credo in loro perché sono forti, puliti, hanno entusiasmo, possono vincere entrambe le gare. Le polemiche del ct della Grecia? Non gli rispondo, - ha tagliato corto Baldini - Può dire quello che crede. Certo, mi stupisce che nel Paese dove è nata la democrazia ci si preoccupi di ciò che fanno gli altri".