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Baldini: “Italia fuori dai Mondiali? Ci sono dirigenti lestofanti che…”

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Le parole di Silvio Baldini a Coverciano da ct ad interim della Nazionale maggiore in vista delle due amichevoli con Grecia e Lussemburgo.
Matteo Pifferi Redattore 

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"Perché siamo fuori dal Mondiale per la terza volta di fila? La mia spiegazione è semplice: il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano più ai propri interessi che alla crescita del gioco del calcio. Dirigenti che io definisco lestofanti come ho detto già altre volte". Così Silvio Baldini a Coverciano da ct ad interim della Nazionale maggiore in vista delle due amichevoli con Grecia e Lussemburgo.

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"Finché non ci saranno dirigenti seri sarà un problema perché questi lestofanti hanno in mano il fili di questo gioco - ha aggiunto Baldini promosso dall'Under 21 per i due test di giugno - A livello giovanile tutte le nostre nazionali sono andate bene, le cose si complicano quando deve essere fatto il salto nella nazionale maggiore. Non è un problema della Federazione ma di chi acquista un giocatore di 39 anni quando in rosa ha ragazzi di 20 anni che meritano".

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Getty Images

Buona parte di questi ragazzi fanno parte dell'Under 21 e in questo raduno dell'Italia maggiore: "Io credo in loro perché sono forti, puliti, hanno entusiasmo, possono vincere entrambe le gare. Le polemiche del ct della Grecia? Non gli rispondo, - ha tagliato corto Baldini - Può dire quello che crede. Certo, mi stupisce che nel Paese dove è nata la democrazia ci si preoccupi di ciò che fanno gli altri".

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