Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa

Gianni Pampinella Redattore 30 agosto - 16:15

Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa. Inevitabile per il tecnico del Torino tornare all disfatta di San Siro contro l'Inter. "C'è da cambiare tipo di partita. Serve una gara aggressiva, con vigore e attenzione, con dedizione. Nella costruzione del gioco di squadra, c'è anche la gestione del pallone e bisogna gestirlo in zone di campo diverso, non perdendola dove l'abbiamo persa. Ci deve essere un altro Toro".

Ha parlato con la squadra: cos'ha messo in cima alle richieste? — "Dobbiamo essere squadra sempre, non solo a sprazzi. Dobbiamo stare lì dentro con dedizione e determinazione, pallone su pallone. Abbiamo fatto una gara troppo pulita, commettendo errori, e contro una squadra che 70 giorni fa ha giocato la seconda finale di Champions in tre anni. Contro di loro, non puoi permetterti certi errori"

Avete metabolizzato il 5-0 contro l'Inter? — "Non vanno metabolizzate, ma vanno ricordate. E' stata una settimana di lavoro intenso, con determinazione, ed è un processo di crescita. Serve la voglia di rimettersi subito a lavorare: il dispiacere è per i tifosi e per noi stessi, ma deve essere la molla che ti porta a non ripetere certe situazioni"

Ha avanzato richieste sul mercato dopo la sconfitta contro l'Inter? — "Il confronto è quotidiano, non solo dopo questa sconfitta. Abbiamo fatto un'analisi, deve essere feroce perché devi guardare con attenzione e spirito critico. Da lì siamo ripartiti"

Anche lei, riguardando il 5-0 in tv, ha avuto nuove preoccupazioni? — "Il dolore della sconfitta deve lasciare spazio al lavoro. E' una spinta motivazionale, la responsabilità verso i tifosi, e noi siamo in debito: la prima cosa che voglio fare è lavorare duro perché i tifosi siano orgogliosi di noi"

Asllani può giocare subito? — "Sta bene, ha voluto fortemente venire qui: oggi valuterò l'ultimo allenamento, ma è probabile che sia della gara"

