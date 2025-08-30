Chivu: “Frattesi? Per le caratteristiche che ha per me può giocare così”

Le parole dell'allenatore nerazzurro sul centrocampista che nelle scorse ore sarebbe stato nuovamente avvicinato dal Newcastle

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 14:46)

Il Newcastle ha chiesto informazioni su Davide Frattesi ma l'offerta che ha proposto all'Inter, secondo le indiscrezioni, non è accettabile per il club nerazzurro che non vuole una cessione in prestito ma se decidesse di privarsi del giocatore lo farebbe a titolo definitivo o in pratica quasi. La valutazione del cartellino è di 40 mln. In conferenza stampa hanno chiesto a Chivu cosa pensa del centrocampista, come pensa al suo impiego e lui è stato chiarissimo sull'utilità che potrebbe trovare nel suo calcio.

«Per me, per caratteristiche Davide è una mezzala di inserimento ma può giocare anche sotto una punta», ha detto subito l'allenatore nerazzurro Quindi quando proveremo a giocare con due trequartisti, per caratteristiche lo vedo lì», ha detto.

«Poi nascendo come mezzala potrà darmi una mano anche in fase difensiva e tornare a rifare nei tre in mezzo a protezione più densità. A volte non mi fido di avere solo due mediani con due sotto punte. Più o meno il suo ruolo è questo, poi sono sicuro potrà fare anche altre cose, sono sicure che per caratteristiche questo sarà il suo impegno nella nostra squadra», ha concluso sul giocatore il tecnico interista alla vigilia della sfida con l'Udinese.