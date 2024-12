LIVE FCIN1908/ Bayer Leverkusen-Inter, le parole di Calhanoglu in conferenza stampa

Bayer Leverkusen-Inter non potrà che avere un sapore speciale per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista nerazzurro ha compiuto un pezzo importante della sua carriera a Leverkusen e per questo avvertirà sensazioni particolari. Dei vari temi legati al match parlerà in conferenza stampa a breve al fianco di Simone Inzaghi. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Germania.