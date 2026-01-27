Il difensore tedesco sarà al fianco di Cristian Chivu nella conferenza stampa di questo pomeriggio alla vigilia del prossimo turno di Champions League

L'ultimo turno di Champions League per Yann Bisseck in un certo senso è un ritorno a casa. Non ha giocato a Dortmund, ma nelle sue vene scorre sangue tedesco e di sicuro avrà un sapore speciale Borussia-Inter di domani sera. Ne parlerà a breve in conferenza stampa al Signal Iduna Park. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Germania.

Qual è la considerazione del Borussia Dortmund oggi?

"Sono comunque una squadra forte. Erano in finale di Champions League qualche anno fa. Vincere la Bundesliga non è semplice, noi sappiamo che dobbiamo essere seri e cattivi. Non sarà semplice, ma siamo ben preparati e vogliamo vincere come sempre".

Il muro giallo fa veramente paura?

“Non stiamo pensando a queste cose. Per noi è sempre bello essere in uno stadio del genere, ma non ci fa paura. Anche a San Siro ci sono tifosi così, sarà una bella serata”.

Cosa vorrete mostrare domani dopo tre sconfitte?

“Lo stesso di sempre. Saremo affamati, per chiudere al meglio il girone. Tutti parlano dei tifosi qui, sarà importante entrare con la nostra qualità e il solito atteggiamento per avere la meglio”.

In cosa migliorare sui calci piazzati?

“E’ sempre una cosa individuale. Dobbiamo essere più cattivi, svegli. Se mettiamo questo in campo, i risultati miglioreranno”.

A chi bisogna stare attenti?

"In Champions ci sono sempre squadre e giocatori forti. Guirassy, Adeyemi, ce ne sono tanti. Anche noi siamo bravi in difesa, dobbiamo lavorare bene insieme".

Giocheresti eventualmente anche più avanti?

“Io voglio solo giocare, mi piace aiutare la squadra. Ovunque mi dica di giocare il mister”.

Si comincia a parlare di rinnovo?

"Normale che la società parli con i procuratori, per me non è importante. Quello che viene dopo è sempre un bonus, io sono contento di giocare con questa maglia e spero di poter continuare così".