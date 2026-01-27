In conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Real Madrid, Josè Mourinho è tornato sulle sue dichiarazioni in merito agli allenatori meno esperti, che tante testate in Italia hanno interpretato come una frecciata al suo ex giocatore e oggi allenatore dell'Inter, Cristian Chivu. Ecco le parole dello Special One.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Mourinho: “Le parole sugli allenatori inesperti? Chivu per me è speciale. In Italia hanno…”
partite
Mourinho: “Le parole sugli allenatori inesperti? Chivu per me è speciale. In Italia hanno…”
In conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Real Madrid, Josè Mourinho è tornato sulle sue dichiarazioni
"Rispetto molto il fatto che cerchiate di indirizzare le domande come più vi conviene. La domanda era su Spalletti, e la mia risposta riguardava lui. Nel 2000, il Benfica chiamò un allenatore che non aveva mai allenato nessuno, quell'allenatore non rispose perché pensava che lo volessero come assistente. E' successo anche a me".
"Gli spagnoli hanno usato queste parole per parlare di Arbeloa, gli italiani invece per parlare di Chivu. Entrambi sono come ragazzi per me, miei ex giocatori, e speciali. Dal punto di vista umano, Arbeloa è uno dei miei giocatori preferiti. Non era il migliore, ma probabilmente era uno dei migliori del Real Madrid. Spero abbia una carriera fantastica".
(ABola)
© RIPRODUZIONE RISERVATA