In conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Real Madrid, Josè Mourinho è tornato sulle sue dichiarazioni

Marco Macca Redattore 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 17:45)

In conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Real Madrid, Josè Mourinho è tornato sulle sue dichiarazioni in merito agli allenatori meno esperti, che tante testate in Italia hanno interpretato come una frecciata al suo ex giocatore e oggi allenatore dell'Inter, Cristian Chivu. Ecco le parole dello Special One.

"Rispetto molto il fatto che cerchiate di indirizzare le domande come più vi conviene. La domanda era su Spalletti, e la mia risposta riguardava lui. Nel 2000, il Benfica chiamò un allenatore che non aveva mai allenato nessuno, quell'allenatore non rispose perché pensava che lo volessero come assistente. E' successo anche a me".

"Gli spagnoli hanno usato queste parole per parlare di Arbeloa, gli italiani invece per parlare di Chivu. Entrambi sono come ragazzi per me, miei ex giocatori, e speciali. Dal punto di vista umano, Arbeloa è uno dei miei giocatori preferiti. Non era il migliore, ma probabilmente era uno dei migliori del Real Madrid. Spero abbia una carriera fantastica".

(ABola)