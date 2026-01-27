Il girone di Champions League dell'Inter si chiude in quel di Dortmund. Domani i nerazzurri affronteranno il Borussia per assicurarsi almeno la parte alta nel tabellone degli spareggi, senza fare troppo affidamento sulla possibilità di qualificazione diretta. Per quello servirebbe un allineamento di pianeti molto improbabile. Anche di questo parlerà Cristian Chivu in conferenza stampa al Signal Iduna Park.
LIVE FCIN1908/ Vigilia Borussia Dortmund-Inter, le parole di Chivu in conferenza
Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Germania: “Mi basta che la squadra lotti per essere competitiva, ciò che fanno quotidianamente. Lavorano per aggiungere qualcosa che è mancato in passato. Hanno sempre reagito, fatto vedere che sono pronti ad abbracciare qualsiasi idea. Stanno crescendo e facendo bene. Con alti e bassi, ma che fanno parte del processo”.
Squadra pronta per un finale di stagione impegnativo?
“Siamo quattordicesimi in Champions League, l’obiettivo era finire nelle prime otto. Domani affrontiamo una squadra in salute, c’è tanta energia in questo stadio e noi dobbiamo essere pronti dal punto di vista fisico e mentale. Del campionato avremo tempo di parlare quando finirà questa partita. La squadra ha una rosa importante, tutti si sentono importanti e coinvolti. Lo hanno fatto vedere quando è stato scelto di far vedere il loro apporto, l’hanno fatto molto bene”.
